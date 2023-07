138 de filtre rutiere pe principalele artere de circulație din Dâmbovița, au fost verificate peste 950 de autovehicule In perioada 30 iunie – 2 iulie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, impreuna cu reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, au continuat acțiunile cu efective marite, pentru siguranța publica din județ. Activitațile desfașurate au vizat atat adresarea unor recomandari cetațenilor pentru prevenirea faptelor și comportamentelor antisociale, in vederea reducerii [...] Articolul 138 de filtre rutiere pe principalele artere de circulație din Dambovița, au fost verificate peste 950 de autovehicule a aparut prima data pe… Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

