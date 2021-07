137 de polițiști vor fi repartizați în cadrul subdiviziunilor MAI La 23 iulie, absolvenții celei de-a 27-a promoție a Academiei ,,Ștefan Cel Mare” a MAI au primit diplomele de studii. 137 de polițiști și carabinieri, dintre care 71 fete, plini de emoții și increzuți in forțele proprii, cu acte in regula de astazi sint incadrați in echipa Ministerului Afacerilor Interne. Tinerii specialiști vor fi repartizați in cadrul subdiviziunilor MAI, in urmatoarele d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

