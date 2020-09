Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 septembrie 2020, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura confiscarii cantitații de 13,6 metri cubi de buștean rotund, de esența fag, in legatura cu care s-a constatat faptul ca era transportata, in mod ilegal, cu un camion cu remorca. In fapt, la date de 17 septembrie,…

- In urma unui controlul in teren, efectuat de catre polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, pe raza comunei Girda de Sus, unde a fost identificata cantitatea de aproximativ 50 de metri cubi de material lemnos, care ar fi fost taiata ilegal, in perioada august – septembrie 2020. Materialul lemnos…

- La data de 31 august 2020, in jurul orei 22,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce desfașurau activitați de supraveghere și control al traficului rutier, pe raza comunei Avram Iancu, au oprit, pentru control, un camion care transporta material lemnos. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- Polițiștii din Campeni au confiscat 31 de metri cubi de material lemnos, in urma unui control in trafic. Era transportat fara documente legale. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 iulie 2020, in jurul orei 23,50, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DN 75, pe raza localitații…

