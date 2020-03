136 de argeșeni în carantină Conform DSP Argeș, la ora 9 dimineața, situația persoanelor din județ afectate de masurile de carantina sau izolare se prezenta dupa cum urmeaza: -persoane monitorizate de DSP, aflate in izolare la domiciliu: 6653; -persoane care au finalizat perioada de 14 zile de izolare: 912; -persoane aflate in carantina instituționalizata: 136. In ultimele 24 de ore, […] Articolul 136 de argeșeni in carantina apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

