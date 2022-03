135.000 de tineri, recrutați în armata rusă. Putin a semnat decretul Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind recrutarea in perioada aprilie-iulie 2022 a cetațenilor Federației Ruse pentru serviciul militar și eliberarea din serviciul militar a cetațenilor care sunt inrolați. „Pentru a efectua de la 1 aprilie pana la 15 iulie 2022, recrutarea cetațenilor Federației Ruse cu varsta cuprinsa intre 18 și 27 de […] The post 135.000 de tineri, recrutați in armata rusa. Putin a semnat decretul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret privind recrutarea in perioada aprilie-iulie 2022 a cetațenilor Federației Ruse pentru serviciul militar și eliberarea din serviciul militar a cetațenilor care sunt inrolați.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea cetațenilor Federației Ruse pentru serviciul militar și demiterea din serviciul militar a cetațenilor aflați in misiune, informeaza agenția de presa Interfax. Perioada vizata este 1 aprilie – 15 iulie 2022 și sunt avuți in vedere…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea cetațenilor Federației Ruse pentru serviciul militar și demiterea din serviciul militar a cetațenilor aflați in misiune, informeaza agenția de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, vineri, despre declaratia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, potrivit caruia gazul rusesc va trebui platit acum doar in ruble, ca nu crede ca se poate vorbi in Romania despre plata in ruble a gazelor, pe contractele care sunt in vigoare. Popescu…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a aprobat o noua lege care va permite inmatricularea avioanelor straine in Rusia „pentru a asigura funcționarea neintrerupta a activitaților din domeniul aviației civile”, in timp ce sanctiunile occidentale incep sa intre in vigoare, scrie BBC. Noua lege va permite…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…

- Președintele american, Joe Biden, a descris acțiunile președintelui rus Vladimir Putin drept un „razboi ales premeditat, care va aduce o pierdere catastrofala de vieți omenești și suferința umana”. „Doar Rusia este responsabila pentru moartea și distrugerea pe care le va aduce atacul”, a spus Biden,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Lugansk. Liderii celor doua teritorii separatiste din estul Ucrainei l-au indemnat, luni, pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca independenta acestor teritorii si sa puna in functiune…