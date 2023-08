13,5 milioane de oameni din Europa suferă de alergie la ambrozie Potrivit ultimelor studii, circa 13.5 milioane de oameni din Europa sunt afectați de alergii in acest sezon, din cauza ambroziei. La noi, peste 500.000 de romani se confrunta cu aceeași problema, susține Ministerului Sanatații. Ambrozia poate declașa astmul de doua ori mai des decat alte specii de plante. 13,5 milioane de europeni sufera de alergia la ambrozie, iar 500.000 dintre aceștia sunt romani. Specialiștii susțin ca numarul celor care vor face alergii din cauza ambroziei va crește in viitor. Provenita din SUA, cu secole in urma, ambrozia se raspandește, in prezent, tot mai rapid, pe intreg… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

