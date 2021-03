13.400 de români au făcut coronavirus DUPĂ prima doză de vaccin 13.416 romani au facut COVID-19 dupa administrarea primei doze de vaccin, de la debutul campaniei de vaccinare, a anunțat președintele CNCAV, col.dr. Valeriu Gheorghița. Cele peste 13 mii de persoane reprezinta insa doar 0,69% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza, iar timpul scurs de la administrarea primei doze și pana la data confirmarii infectarii […] The post 13.400 de romani au facut coronavirus DUPA prima doza de vaccin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

