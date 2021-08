Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul iranian al Sanatatii a transmis duminica mai mult de 500 de decese legate de coronavirus in ultimele 24 de ore, un record de la debutul pandemiei in cea mai afectata tara din Orientul Apropiat si Mijlociu, scrie AFP. Iranul a inregistrat 542 decese si 39.619 de noi cazuri in ultimele 24 de…

- Trei decese au fost raportate in ultimele 24 de ore la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, nefiind raportate decese anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, este vorba despre trei barbati care au fost internati in spitale…

- Guvernul rus a inregstrat joi 672 de morti din cauza covid-19 - un nou varf de la inceputul epidemiei, care s-a intensiifcat in Rusia din cauza variantei indiene (delta) a SRAS-CoV-2 - un ”record” a treia zi consecutiv si 21.042 de contaminari cu noul coronavirus, relateaza AFP. Moscova, principaul…

- Columbia a inregistrat joi 545 de morti din cauza COVID-19 in 24 de ore, recordul sau de la inceputul pandemiei, si a depasit pragul de 90.000 de decese pana in prezent, in plina criza sociala impotriva guvernului, noteaza AFP. In ultimul sau raport, Ministerul Sanatatii a indicat ca numarul de morti…

- Peru a reevaluat, la recomandarea unor experti, numarul persoanelor moarte din cauza covid-19, care a crescut de la 69.000 la 180.000, iar cu 5.484 de morti la un milion de locuitori a devenit tara cu cel mai mare numar de morti la milionul de locuitori, potrivit unui bilant intocmit pe baza unor…

- Alte 138 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, doua sunt de import: 2-Franța. Bilanțul cazurilor de in țara noastra a ajuns la 254.213.

- Rata infectarilor cu COVID-19 in randul lucratorilor medicali s-a redus de la 12% la 1,3% odata cu inceperea procesului de vaccinare impotriva noului virus. La fel, morbiditatea in randul lucratorilor medicali a scazut cu 89,2%.

- Rata infectarilor cu Covid-19 in randul lucratorilor medicali s-a redus de la 12% la 1,3% odata cu inceperea procesului de vaccinare impotriva noului virus. La fel, morbiditatea in randul lucratorilor medicali a scazut cu 89,2%. Potrivit datelor, pana in acest moment, 5% din populația generala s-a vaccinat…