133 de elevi au rămas fără școală după ce aceasta a ars în incendiu. Clădirea funcţiona fără autorizaţie ISU Un incendiu violent a izbucnit vineri, 12 februarie, la o scoala din localitatea vasluiana Poienesti. Focul ar fi pornit din camera centralei termice și din cauza vantului s-a extins cu repeziciune, acoperișul fiind cuprins de flacari. Incendiul a izbucnit inainte ca cei 133 de elevi care invața la aceasta școala sa vina la ore. Localnicii […] The post 133 de elevi au ramas fara școala dupa ce aceasta a ars in incendiu. Cladirea functiona fara autorizatie ISU appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

