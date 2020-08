Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Grupul de Comunicare Strategica a raportat 1.415 noi cazuri de COVID-19, in Romania, dupa un interval de 24 de ore. Bilanțul a ajuns la 68.046. Numarul deceselor raportate in ultima zi este de 44.

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 57.895, potrivit datelor transmise joi, 6 august, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Au fost inregistrate 1.345 cazuri noi, in ultimele 24 de ore, numar in continua creștere, de trei zile. Vezi și ALBA: Patru cazuri noi de COVID-19…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 1225, potrivit datelor transmise vineri, 31 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 52.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In ultimele…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 47.053, potrivit datelor transmise marți, 28 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Sunt 1.151 cazuri noi. Este a șaptea zi consecutiva cu peste o mie de cazuri noi confirmate. Pana luni, erau 45.902 de cazuri (1.104 noi), 25.794…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 39.133, potrivit datelor transmise marți, 21 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 994 cazuri noi, numar record absolut pana acum. In actualizare Pana luni erau 38.139 cazuri inregistrate…

- Numarul total de cazuri confirmate COVID-19 in Romania a ajuns la 36.691, potrivit datelor transmise sambata, 18 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 889 de cazuri noi, depistate in ultimele 24 de ore. Vezi și Explozie de cazuri COVID-19 in ALBA: 40 de infectari confirmate, in ultimele 24…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 26.970 in Romania, potrivit datelor transmise marti, 30 iunie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 388 de noi cazuri de imbolnavire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi,…

- Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a ajuns la 22.165 in Romania, potrivit datelor transmise luni, 15 iunie, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 166 cazuri noi, raportate in ultimele 24 de ore. Pana duminica erau 21.999 de cazuri 320 noi), iar 15.719 de persoane erau declarate vindecate. In…