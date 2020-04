13.000 de angajaţi ai Complexului Energetic Oltenia intră în șomaj tehnic, dar vor primi prime de Paşti Conducerea CEO a decis ca toți cei aproape 13.000 de angajați sa intre in șomaj tehnic, prin rotație, de luni, ca masura preventiva in conditiile pandemiei de coronavirus. In prima etapa va intra personalul Termocentralei Turceni, in carierele care aprovizioneaza Termocentrala Turceni, Jilț Sud, Jilț Nord, Peșteana, Husnicioara și carierele Roșia, Tismana, Pinoasa, primele patru pe o perioada de patru saptamani. Carierele Roșia, Tismana, Pinoasa intra in șomaj tehnic pentru o perioada de doua saptamani, dupa care, in etapa a doua, vor intra in șomaj tehnic carierele din Motru,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

