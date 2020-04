Stiri pe aceeasi tema

- Cu 90% dintre angajati aflati in somaj tehnic, compania aeriana romaneasca Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

- Primii angajați de la stat intrați, forțat, in șomaj tehnic sunt de la Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin! Primarul PSD al orașului a decis ca 150 de bugetari sa fie trimiși acasa, pentru ca nu mai muncesc.”Am decis, cu șefii direcțiilor, sa trimitem in șomaj tehnic oamenii care nu…

- Decizie critica la Medlife. O parte din angajați vor fi trimiși in șomaj tehnic, iar salariile managerilor vor fi taiate cu 50%.Conducerea retelei medicale MedLife a luat mai multe masuri pentru limitarea impactului crizei generate de pandemia de coronavirus, astfel ca grupul va trimite personalul…

- Lanțul de cafenele Meron amana cele cinci deschideri programate cu un interval intre doua și șase luni, deși toate lucrarile de amenajare sunt aproape finalizate, urmand sa trimita in șomaj tehnic circa 95% din angajați, a declarat, pentru...

- In Romania s-a instituit stare de urgența pentru 30 de zile și prin ordonanța militara s-a decis ca rezidenții, studenții și elevii la medicina / postliceala sa fie chemați la ordin pentru repartizare in epidemia de coronavirus.In timp ce Guvernul are nevoie de toate cadrele medicale, Spitalul…

- Ziarul Unirea Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Uzina Dacia OPREȘTE PRODUCȚIA din cauza coronavirusului: Mai mult de 13.000 de angajați vor fi in șomaj tehnic Mai mult de 13.000 de oameni vor intra in șomaj tehnic dupa ce Uzina…

- Uzina Dacia din Mioveni oprește producția pana pe 5 aprilie! Peste 13.500 de angajați intra in șomaj tehnic. Ion Iordache, vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, a anunțat ca uzina Dacia se inchide temporar de joi, 18 martie, pana pe 5 aprilie. Salariații vor fi platiți, conform contractului…

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…