- Show-ul pe care cantaretele Shakira si Jennifer Lopez l-au prezentat in pauza Super Bowl a fost reclamat la FCC, autoritatea care reglementeaza audiovizualul in Statele Unite, de peste 1.300 de telespectatori, informeaza CNN.

- Cantareata americana Lady Gaga le-a laudat pe cantaretele Jennifer Lopez si Shakira, pe care le considera "doua femei talentate", dupa spectacolul sustinut duminica seara de cele doua artiste latino in pauza galei Super Bowl, relateaza EFE. Lady Gaga a parut sa uite sfaturile pe care le…

- Divele au oferit un show incendiar in pauza de la Super Bowl, unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului. Concertul a fost deschis de Shakira, care a vorbit in repetate randuri in spaniola cu spectatorii adunați pe stadionul din Miami. Vedeta columbiana a cantat cele mai cunoscute…

- Shakira si Jennifer Lopez au oferit un moment muzical plin de culoare in pauza finalei Campionatului de fotbal american, Super Bowl, desfasurata duminica la Miami, Florida, transmite Press Association. Spectacolul nu i-a dezamagit pe fanii sportului, cele doua dive apeland la hiturile lor pentru a incinge…

- Cantaretele de origine latino-americana Shakira si Jennifer Lopez au oferit, duminica seara, in pauza finalei Super Bowl, un recital care a reprezentat diversitatea culturala si care a impresionat prin energie, scrie news.ro.Cele doua dive latino au prezentat 20 de cantece in aproximativ 15…