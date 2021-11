Stiri pe aceeasi tema

- Familia Biden si-a decorat primul brad de Craciun la Casa Alba cu originalitate si satira, agatand in pom imagini cu predecesori de-ai lor, precum cuplul Trump, dar si felicitari semnate de mana, relateaza News.ro, care citeaza AFP. Jurnalistii au traversat luni o Casa Alba decorata si iluminata abundent…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Dupa luni intregi de negocieri dure, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat legea prin care in economia de peste ocean, vor fi investite o mie de miliarde de dolari. Legea, inițiata de președintele Joe Biden, prevede investiții in infrastructura din SUA. Adoptarea legii reprezinta o victorie…

- Viitoarea platforma sociala a lui Donald Trump va fi gazduita pe RightForge, o companie de infrastructura a internetului prietenoasa cu conservatorii, a declarat marți CEO-ul Martin Avila, informeaza Hotnews . platforma de socializare a fostului președinte conservator, numita „Truth Social”, este de…

- Vizita recenta a lui Donald Trump in Iowa a alimentat diverse speculații. Se zvonește ca acesta se pregatește pentru o conducere a Casei Albe din 2024. El este inca o forța puternica in cadrul partidului, noteaza BBC. S-a petrecut un moment graitor in timpul mitingului lui Donald Trump din Iowa State…

- Presedintele SUA Joe Biden, catolic practicant, si sotia sa Jill Biden vor fi primiti la Vatican de Papa Francisc pe 29 octombrie, dupa cum a informat joi Casa Alba. ”Vor discuta despre cum sa lucreze impreuna, respectand demnitatea umana, pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, pentru a face fata…