130 de tuneluri ale organizației Hamas, distruse în Gaza. VIDEO Israelul susține ca a distrus 130 de tuneluri folosite de organizația islamista Hamas, de la inceputul operațiunilor terestre. Daniel Hagari, purtator de cuvant al Armatei, a postat pe Twitter / X un videoclip care arata modul in inginerii militari distrug arsenalul inamic, prin gasirea și distrugerea prin explozie a gurilor de tunel. פעילות לוחמי ההנדסה […] The post 130 de tuneluri ale organizației Hamas, distruse in Gaza. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

