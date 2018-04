Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 9-15 aprilie, 140 de suceveni au fost spitalizați cu boli respiratorii. Conform unei situații a Direcției de Sanatate Publica, saptamina trecuta s-au inregistrat 2.194 de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare, cu 70 de internari, și 537 de cazuri de pneumonie, cu 70…

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, nu a inregistrat in saptamana 26 martie – 1 aprilie 2018 nici un caz de gripa. In intervalul respectiv DSP Vrancea a inregistrat 1304…

- Intre 19 și 25 martie, 6 suceveni au fost diagnosticați cu gripa, iar 5 dintre ei au necesitat spitalizare. Așa rezulta dintr-o informare a Direcției de Sanatate Publica. Tot saptamina trecuta, la DSP au fost raportate 700 de cazuri de pneumonie, cu 109 internari și 2.722 de cazuri de viroze respiratorii,…

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat șapte cazuri de gripa, trei dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare. DSP Vrancea a mai inregistrat 1686…

- Virozele respiratorii, gripa și pneumopatiile au bagat in spital 224 de suceveni, in saptamana 5-11 martie a.c.. Dintre cele peste 3.500 de cazuri de afectiuni respiratorii raportate in judetul Suceava, la nivelul Directiei de Sanatate Publica, in intervalul mentionat, 9 au fost cazuri de gripa ...

- In județ s-au inregistrat, in intervalul 5 - 11 martie, 39 de cazuri de gripa, dintre care opt la pacienți care au avut nevoie de internare. Din fericire, insa, boala nu a mai cauza niciun deces, potrivit cifrelor publicate marți de Direcția Județeana de Sanatate Publica. Se inregistreaza, insa, in…

- Mii de suceveni au cazut victime virozelor respiratorii specifice sezonului rece, in perioada 18-25 februarie a.c. fiind raportate la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava peste 3.700 de cazuri de viroze respiratorii, gripe si pneumopatii acute.Situația cazurilor de viroze, intocmita de DSP ...

- In perioada 22-28 ianuarie, in zonele Suceava și Radauți s-au inregistrat 10 cazuri de gripa diagnosticate clinic. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, patru pacienți fac parte din grupa de virsta 50-64 de ani, iar șase au peste 65 de ani. Toți au fost spitalizați. Pina acum, in actualul sezon rece,…