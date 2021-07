130 de state s-au înțeles asupra impozitării multinaționalelor cu minimum 15% Un numar de 130 de state au ajuns joi la un acord asupra unei reforme a impozitarii companiilor multinationale, ce prevede in special instituirea unui impozit minim pe profit, „de cel putin 15%”, a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), scrie Hotnews . Acordul incheiat joi la OECD pentru o reforma a impozitarii multinaționalelor prevede doua parți: una privind o rata globala de impozitare a profiturilor de cel puțin 15%, iar cealalta o noua distribuire intre state a drepturilor la impozitarea multinaționalelor. „Dupa ani de lucrari si negocieri intense, acest pachet… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 130 de state au ajuns joi la un acord asupra unei reforme a impozitarii companiilor multinationale, ce prevede in special instituirea unui impozit minim pe profit, ''de cel putin 15%'', a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite AFP. Acordul…

- Daca va fi pus in pracica pe scara larga, acest impozit va pune capat practicii marilor corporatii de a cauta jurisdictii cu impozite mici, cum sunt Irlanda si Insulele Virgine Britanice, in care sa isi inregistreze sediile centrale, chiar daca clientii si directorii lor se afla in alta parte. ”De zeci…

- Un numar de 130 de state au ajuns joi la un acord asupra unei reforme a impozitarii companiilor multinationale, ce prevede în special instituirea unui impozit minim pe profit, ''de cel putin 15%'', a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite…

- Un numar de 130 de state au ajuns joi la un acord asupra unei reforme a impozitarii companiilor multinationale, ce prevede in special instituirea unui impozit minim pe profit, ''de cel putin 15%'', a anuntat Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite AFP. ''Dupa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri ca propunerea vizand un impozit minim pe profitul companiilor valabil la nivel global este una "absurda" si a adaugat ca guvernul sau va fi nevoit sa adopte planuri de rezerva daca initiativa va fi adoptata, transmite Reuters. De mai multi…

- Ministrul irlandez de Finanțe, Paschal Donohoe, a declarat marți ca Irlanda nu intenționeaza sa își mareasca rata impozitului pe profit, una dintre cele mai scazute din lume, respingând planul președintelui american Joe Biden de a stabili o rata de impozitare la nivel mondial de „cel…

- Administrația Biden le-a propus partenerilor sai din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica sa stabileasca la 15% „cel puțin” rata impozitului pe profiturile multinaționale, a declarat Trezoreria SUA într-un comunicat de presa, relateaza AFP.Trezoreria subliniaza…

- Numarul companiilor romanesti care utilizeaza pietele de capital ramane limitat si este in urma altor tari din regiune precum Cehia, Polonia sau Austria, sustine Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) intr-un raport cu privire la piata de capital din Romania publicat miercuri. Potrivit…