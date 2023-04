Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- Comisarul rus pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova - vizata de un mandat de arestare emis de Curtea Penala Internationala de la Haga (CPI) pentru deportarea copiilor ucraineni din zonele Ucrainei aflate sub ocupatia trupelor ruse - a recunoscut intr-o conferinta de presa

- 17 copii din Herson luați de langa familiile lor și duși intr-o „tabara de vacanța” din Rusia s-au intors acasa, dupa mai bine de șase luni. Sunt doar o parte din copiii ucraineni pe care Kievul acuza ca Moscova i-a rapit. Cei 17 copii s-au intors in Ucraina cu ajutorul unui ONG, scrie libertatea.ro…

- Mii de copii ucraineni sunt prizonieri intr-un sistem de reeducare pus in aplicare de regimul de la Moscova inca din primele zile ale invaziei sale din țara vecina in scopul de a le șterge identitatea și de a-i transforma in ruși.

- Presedinta Comitetului Radei Supreme pentru integrarea Ucrainei in Uniunea Europeana, Ivanna Klympush-Tsintsadze, a declarat ca zeci de mii de copii ucraineni ar fi disparuti, deportați in Rusia in ceea ce ea a descris drept "genocid", transmite The Guardian.

- Premierul Rishi Sunak i-a cerut ministrului apararii, Ben Wallace, sa analizeze ce avioane ar putea fi oferite de Marea Britanie Ucrainei, a declarat un purtator de cuvant al guvernului, citat de The Guardian. "Prim-ministrul l-a insarcinat pe secretarul apararii sa analizeze ce avioane am putea oferi,…

- Saizeci si trei de prizonieri de razboi rusi au fost eliberati ca urmare a unui proces complex de negocieri cu Ucraina, au informat agentiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii de la Moscova, informeaza sambata Reuters.