Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 84 de percheziții și au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 9.000.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infracțiuni…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in ultima saptamana, 84 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste...

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in ultima saptamana, 84 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 9.000.000 de lei, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 74 de perchezitii si au instituit masuri asiguratorii in valoare de peste 3.300.000 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni…

- Politistii din Calarasi au retinut 18 persoane si au ridicat peste 360.000 de tigarete, in urma a 53 de perchezitii efectuate, ieri, in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, informeaza Politia Romana. La data de 5 iulie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi,…

- Politistii din Vrancea efectueaza, miercuri, noua perchezitii domiciliare in localitatile Panciu si Nereju, la persoane banuite de comiterea unor infractiuni pe regimul silvic si de furt de energie electrica, informeaza Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit unui comunicat de presa remis…

- Politistii din Dâmbovita efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii domiciliare si doua controale economice la persoane banuite de evaziune fiscala în domeniul deseurilor reciclabile, cu un prejudiciu estimat la 1,2 milioane de euro, a informat IGPR.

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 68 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de aproape…