130 de cazuri de furt de energie în Argeș, descoperite în numai 3 luni Distribuție Oltenia a organizat 6319 acțiuni pentru prevenirea și combaterea fenomenului de racordare ilegala la rețeaua de distribuție a energiei electrice in intervalul ianuarie – martie 2021. Fenomenul prezinta un risc ridicat de incendii, daune materiale și pierderi de vieți omenești și are impact direct asupra calitații alimentarii cu energie electrica a consumatorilor. Sustragerea energiei electrice din rețeaua de joasa tensiune reprezinta un risc atat pentru cei care se racordeaza in mod ilegal, cat și pentru consumatorii din vecinatate. Orice intervenție neautorizata, precum și utilizarea… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

