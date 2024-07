13 UAT-uri din județul Vaslui, sub risc de roaming involuntar ATENȚIONARE… Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) atrage atenția utilizatorilor de servicii de telefonie mobila asupra riscului de roaming involuntar in peste 350 de unitați administrativ-teritoriale din județele de granița, in contextul calatoriilor de vara și al altor activitați in zonele de granița ale Romaniei. Intrarea in roaming involuntar poate genera costuri […] Articolul 13 UAT-uri din județul Vaslui, sub risc de roaming involuntar apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

