Stiri pe aceeasi tema

- Nu-i de mirare ca a fost desemnata in 2009 cea mai frumoasa femeie in viața. In ciuda problemelor amoroase și de sanatate pe care le-a avut in ultimii ani, Angelina Jolie continua sa fie o femeie atractiva. Dupa divorțul de Brad Pitt, actrița de 42 de ani a ramas inca in carți. Se zvonește ca... Read…

- Regizorul Steven Spielberg a dezvaluit ca personajul Indiana Jones ar putea fi interpretat de o femeie in cel de-al saselea film al francizei, inlocuindu-l pe actorul Harrison Ford, scrie nme.com.

- Odata cu valul de schimbari și reforme din Arabia Saudita, tot mai multe femeie apar in lumina reflectoarelor și iși impartașesc poveștile de succes, care devin surse de inspirație pentru celelalte femeie islamice. Halah Al Hamrani se numara printre ele. Este prima și singura femeie din Arabia Saudita…

- Meghan Markle a fost declarata cea mai atractiva femeie din cadrul familiei regale britanice, potrivit algoritmului Greek Golden Ratio of Beauty Phi. Chipul actriței de 36 de ani a fost gasit cel mai frumos datorita științei, arata un doctor de la Harley Street, care i-a analizat fața in comparație…

- Tot mai multe femei ocupa poziții de conducere in multinaționale sau iși construiesc propria afacere. Indiferent de aria pe care ai ales-o pentru businessul tau sau de formarea pe care o ai, este important sa reții ca succesul se caștiga.

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…