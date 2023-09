Stiri pe aceeasi tema

- In urma exploziilor de la Crevedia, autoritațile au anunțat controale in toata țara. Afla, din randurile de mai jos, ce autorizatii trebuie sa aiba statiile GPL. Ce a declarat premierul Marcel Ciolacu, dupa vizita la locul tragediei. Reguli stricte – Ce autorizatii trebuie sa aiba statiile GPL Exploziile…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, spune ca legislația trebuie schimbata pentru a permite desființarea stațiilor GPL care funcționeaza fara autorizație. Nu se poate interveni din cauza hațișului legislativ, spune Hopinca. S-au facut 112 controale la statiile de GPL din Capitala și au fost descoperite…

- Au inceput controalele la stațiile GPL din țara, dupa exploziile devastatoare de la Crevedia. In Argeș, din cele patru unitați verificate pana acum, trei au fost deja inchise, transmite prefectul județului, Radu Perianu.

- ITM Cluj efectueaza mai multe controale la sțațiile de carburanți auto, cu precadere cele unde se comercializeaza combustibil de tip GPL (Gaz Petrol Lichefiat), in urma tragediei de la Crevedia. In perioada 28.08-08.09.2023, ITM Cluj desfasoara, in cadrul unei campanii organizate la nivel national,…

- Mai multe statii GPL au fost verificate si sanctionate de ISU Brasov, dupa incidentul de la Crevedia . Dupa explozia de la Crevedia, luni au inceput verificarile la toate stațiile GPL din țara, inclusiv la Brasov. Controale au inceput și in Brașov, unde sunt inregistrate 55 de stații GPL, din care 23…

- Dupa trei infrangeri la rand, Dinamo a obținut primul punct din acest sezon, terminand la egalitate cu U Cluj, 1-1. La finalul partidei de la Mediaș, Basarab Panduru și Constantin Zotta au comentat prestația celor doua echipe și spune ca Dinamo trebuie sa iși ridice nivelul jocului Concluziile lui…

- Numarul centrelor pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii inchise in urma controalelor autoritatilor a ajuns la 30, sambata, in cazul altor 36 de astfel de unitati fiind suspendata activitatea.

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat, luni si marti, 998 de servicii sociale, 11 dintre acestea fiind inchise, in timp ce in cazul a 25 activitatea a fost suspendata. Citește și: Carne expirata gasita in camine de batrani din Argeș Astfel, in Bucuresti au fost inchise patru…