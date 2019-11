13 state din UE au blocat un plan prin care plata taxelor de catre multinationale ar deveni mai transparenta Planurile Comisiei Europene de a obliga marile companii sa dea publicitatii taxele si profiturile castigate in fiecare tara au suferit joi o noua amanare dupa ce 13 state membre UE si-au exprimat opozitia fata de acest act legislativ.



Daca actul legislativ ar fi fost aprobat, ar fi putut fi demarate negocierile cu Parlamentul European in vederea finalizarii legii. Parlamentul European a aprobat versiunea sa a legii inca din 2017.



In pofida eforturilor Finlandei, tara care in prezent detine presedintia rotativa a Consiliului UE, o minoritate de blocaj compusa din 13 state a…

