- Romania va fi reprezentata de 18 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2023, editia de iarna, care se desfașoara la Friuli Venezia Giulia (Italia), in perioada 21-28 ianuarie. Sportivii romani concureaza la 8 dintre cele 14 discipline incluse in programul competiției, respectiv…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat oficial, joi, in cadrul unui eveniment organizat la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani, echipa care va reprezenta Romania la editia de iarna Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), organizat in perioada…

- Loturile de tenis ale Romaniei formate din sportivi nascuti in anii 2008 si 2009 fete si baieti au efectuat la Izvorani, la baza de pregatire a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, un stagiu de pregatire in vederea participarii la Festivalul Olimpic al Tineretului European FOTE .In lotul de fete s…