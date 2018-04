13 șoferi de TIR au fost dirijați de poliție sub această pasarelă. Motivul a emoționat Statele Unite Un barbat din orașul american Detroit amenința ca se va arunca in gol de pe o pasarela. Polițiștii ajunși la fața locului au oprit circulația și au dirijat 13 șoferi de TIR sub pasarela. Scopul este de a reduce distanța dintre pasarela și asfalt. „Actionam in acest fel de multi ani, dar nu am fost in atentia publica. Distanta ar fi de 1, 2 metri, fata de aproape 6 metri, daca nu ar exista aceste TIR-uri”, a declarat un reprezentant al polițiștilor. Barbatul a fost convins apoi sa coboare și a fost transportat la spital. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul barbat a fost depistat de polițiști pe raza localitații Tomnatic. Circula cu un moped, cand a fost oprit, iar polițiștii și-au dat seama ca mopedistul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, el mirosea puternic a alcool, iar etilotestul a indicat o…

- Politistii clujeni au actionat in piata de vechituri din Cluj pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru prevenirea comercializarii de bunuri provenite din infractiuni. Duminica, 1 aprilie, intre orele 08:00-12:00, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie – Compartimentul…

- Gabapentin, un analgezic care nu creaza dependenta, utilizat in principal pentru a trata afectiuni precum zona zoster si pentru a controla convulsiile, a ajuns pe radarele autoritatilor din sanatate, in Statele Unite, care s-au angajat deja intr-un razboi declarat impotriva crizei opioidelor, care…

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- In urma incendiului, au ars 15 metri patrati de acoperis pe structura din lemn si invelitoare din tabla si s-au degradat alti aproximativ 5 metri patrati de acoperis, informeaza AGERPRES. Citeste si Ca in EVUL MEDIU la Vaslui. Atacat cu pietre pentru 50 de lei. Experienta traumatizanta a…

- O femeie din Republica Moldova a primit un colet in Italia, iar dupa ce polițiștii au vazut ce se afla in el au reținut-o. Femeia de 36 de ani a primit un colet cu alimente de tot felul, printre care se aflau și substanțe interzise. Aceasta a fost reținuta pentru complicitate in introducerea…

- Luni, 29 ianuarie, politistii rutieri au fost prezenti pe drumurile publice din judet pentru supravegherea traficului rutier si prevenirea accidentelor de circulatie. Au fost constatate doua infractiuni iar la Baia Mare si Ocna Sugatag au fost aplicate peste 40 de sanctiuni contraventionale si au fost…