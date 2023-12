Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Topoloveni, judetul Arges, a incercat sa se sinucida. Ea a dat foc apartamentului in care se afla impreuna cu fiul sau, in varsta de opt ani. Copilul a fost salvat, fiind gasit teafar, in balconul locuintei. Mama, inconstienta, dar cu semne vitale, a fost dusa la spital. Incidentul a avut…

- La data de 25 decembrie 2023, in jurul orei 17,00, o femeie de 55 de ani, din Blaj, a sesizat, prin 112, faptul ca a fost agresata de catre concubinul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a rezultat ca, pe fondul consumului de alcool, barbatul ar fi devenit violent,…

- O femeie din Oudenaarde, un oraș din vestul Belgiei a murit dupa ce, un brad inalt de 20 de metri, s-a prabușit. Impactul a fost atat de puternic, incat femeia in varsta de 63 de ani a murit, iar alte doua au fost ranite. Potrivit primarului Marnic De Meulemeester, bradul din piața a cazut din cauza…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a creat un nou meniu pentru studenți, iar acesta costa doar 7 lei. Mai mult, pentru studenții care primesc burse sociale, meniul este gratuit.

- Andreea Raicu, una dintre cele mai iubite prezențe feminine din Romania, a vorbit despre iubirile din trecut. Celebra prezentatoare TV a recunoscut ce a facut de dragul barbatului din viața ei, pe care l-a iubit cu adevarat. A tras perdeaua și a vorbit deschis despre momentele marcante din viața ei.…

- Un barbat și o femeie risca sa-și piarda statutul de șoferi dupa ce au fost prinși la volan in stare de ebrietate avansata. Unul dintre conducatori a fost stopat de polițiști pe o strada din satul Balțați, raionul Ialoveni. Deși inițial barbatul refuza sa treaca etilotestul, in cele din urma polițiștii…

- Oana Zavoranu, s-a remarcat in lumea mondena prin apariții televizate, interviuri controversate, și participari in emisiuni de divertisment. Ea a fost deseori subiect de discuție in presa datorita relațiilor sale tumultoase și a afirmațiilor provocatoare pe care le-a facut in legatura cu viața sa personala.…

- Moreas este unul dintre magazinele de top, care furnizeaza bijuterii din argint in diverse modele, cu adevarat elegante. Afla mai multe! Moreas este unul dintre magazinele de top, care furnizeaza bijuterii din argint in diverse modele, ce sunt cu adevarat elegante. Fiecare accesoriu, fie ca este brațara…