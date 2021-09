13 școli și grădinițe din Municipiul Alba Iulia și-au trimis măcar o clasă în mediul online, din cauza infectărilor cu COVID-19 La nici doua saptamani de la inceperea noului an școlar 2021-2022, aproape 40 de clase și grupe din județul Alba s-au mutat in mediul online de predare, din cauza cazurilor COVID-19 depistate printre elevi, profesori sau restul personalului. In Municipiul Alba Iulia, 13 unitați de invațamant și-au trimis cel puțin o clasa in sistemul de invațamant online pana acum, din cele 39, de la inceputul școlii. Acestea sunt: Gradinița cu Program Prelungit nr. 11 Alba Iulia Gradinița cu Program Prelungit nr. 2 Alba Iulia Gradinița cu Program Prelungit nr. 13 Alba Iulia Gradinița cu Program Prelungit ”Scufița… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DEZASTRU in invațamantul din Alba Iulia: 13 școli și gradinițe și-au trimis macar o clasa in mediul online, din cauza infectarilor cu COVID-19 In mai puțin de doua saptamani de la inceperea noului an școlar 2021-2022, aproape 40 de clase și grupe din județul Alba s-au mutat in mediul online de predare,…

- Caz de COVID-19 la Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud, in randul elevilor: O clasa, mutata in ONLINE Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud a fost de asemenea afectat de valul 4 al pandemiei COVID-19, o clasa de a XI-a din cadrul acestuia fiind mutata in mediul online. Potrivit ISJ Alba,…

- O noua clasa din județul Alba va trece in sistemul online de predare, din cauza unui elev testat pozitiv cu COVID-19. Este vorba de o clasa de a X-a de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, județul Alba. Directorul instituției de invatamant, Cerbu Valer, ne-a confirmat ca incepand…

- O clasa intreaga a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” va face școala online, din cauza unui elev depistat POZITIV cu COVID O clasa intreaga a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” va face școala online, din cauza unui elev depistat POZITIV cu COVID O noua clasa din județul Alba va…

- Circa 150-200 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest organizat in Piata Mare din municipiul Sibiu, langa noua statuie a baronului Samuel von Brukenthal, fata de amplasarea acestui monument, considerat de acestia inadecvat, avand in vedere rolul pe care von Brukenthal, ca guvernator…

- Peste 200 de persoane au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest organizat in Piata Mare din municipiul Sibiu, langa noua statuie a baronului Samuel von Brukenthal, fata de amplasarea acestui monument, considerat de acestia inadecvat, avand in vedere rolul pe care von Brukenthal, ca guvernator…

- Burse MAJORATE pentru elevii din Municipiul Alba Iulia, in anul școlar 2021-2022. Decizia, pe masa consilierilor locali Burse MAJORATE pentru elevii din Municipiul Alba Iulia, in anul școlar 2021-2022. Decizia, pe masa consilierilor locali Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia, in cadrul ședinței…

- Bianca Tomanicska, mandra absolventa a Școlii Gimnaziale „Ion Agarbiceanu” din Alba Iulia, a reușit performanța incredibila de a obține media zece curat, la Evaluarea Naționala din acest an. Bianca a declarat ca pentru a obține media zece a fost nevoie de munca și daruire pentru invațatura, mai ales…