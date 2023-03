Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii care protesteaza fața de reformele judiciare solicitate de guvernul de dreapta au blocat joi drumul spre principalul aeroport al țarii in incercarea de a intrerupe o calatorie in strainatate a premierului Benjamin Netanyahu, scrie Reuters. In același timp, in Israel a sosit șeful Pentagonului,…

- Mii de oameni au ieșit, din nou, in fața Parlamentului din Georgia pentru a protesta fața de adoptarea, in prima lectura, a așa-numitei legi a agenților straini.Forțele de ordine au recurs la gaze lacrimogene.

- Șoseaua Stauceni-Chișinau, direcția de deplasare spre Capitala, este blocata de protestatari, care urmau sa ajunga la protest, in centrul Capitalei. Potrivit poliției, șoferii sunt redirecționați spre șoseaua Balcani.

- Eli Cohen, Ministrul de Externe din Israel, a venit, joi, pentru prima data de la startul invaziei ruse, in vizita la Kiev. Vizita ar putea complica razboiul avand in vedere ca Israelul se coordoneaza cu Rusia in ceea ce priveste loviturile asupra unor presupuse tinte iraniene din Siria si nu a promis…

- Bia Khalifa a incheiat vacanța romantica in catușe. Blondina a fost incatușata la intoarcerea din Milano, chiar pe aeroport. Iubitul ei, Fulgy, a incercat s-o ajute, dar s-a ales cu o amenda usturatoare. Fiul Clejanilor a postat imagini șocante din momentul in care tanara a fost reținuta de polițiștii…

- Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, care mergea pe jos pe autostrada A1 Deva-Nadlac, a fost lovit in plin de un TIR care apoi si-a continuat drumul. Un alt sofer care a trecut in aceeasi zona a sesizat politia. A fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului.

- Anghel Iordanescu (72 de ani), un nume cu greutate in fotbalul romanesc, a discutat la podcastul „Profu' de Sport” despre un subiect pana nu demult tabu in fotbalul romanesc: meciurile aranjate și jocurile de culise din prima liga. AICI, dialogul integral intre moderatorul Catalin Țepelin, redactorul-șef…