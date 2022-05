Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea ucraineana Lugansk este sub focul constant al rușilor, in special Severodonețk și Lysychansk. Regiunea Donețk este, de asemenea, sub foc puternic, inclusiv instalații industriale, iar lovituri de rachete au cazut asupra zonelor rezidențiale din Nikolaev, transmis luni dimineața forțele armate…

- Batalia pentru Donbass ramane principala direcție strategica pentru ca Rusia sa iși atinga obiectivul declarat. Datorita rezistenței ucrainene puternice, caștigurile teritoriale ale Rusiei in Donbass sunt limitate și obținute cu prețul unor pierderi semnificative. Acest lucru este afirmat in analiza…

- Trupele ruse au ucis 169 de copii in Ucraina incepand cu data de 24 februarie, potrivit datelor furnizate de Procuratura Generala ucraineana.„Peste 475 de copii au suferit in Ucraina ca urmare a agresiunii armate a Rusiei. Mai precis, 169 de copii au fost uciși și peste 306 au fost raniți. Aceste cifre…

- Premierul Nicolae Ciuca a incurcat sanctiunile anti-rusesti. Acesta a anuntat ca Romania a inghetat activele detinute de trei companii si doua persoane fizice aflate in stransa legatura cu puterea de la Moscova. Decizia ar fi fost luata in urma sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana unor oligarhi,…

- Beijingul este de parere ca Statele Unite ”toarna gaz pe foc” in ceea ce privește criza din Ucraina, dupa ce Washingtonul a anunțat sancțiuni impotriva Moscovei, in contextul reucunoașterii independenței a doua regiuni separatiste in Donbas, de catre Rusia, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Statele…

- Ministerul de externe de la Minsk a venit, marți, cu o reacție oficiala, dupa ce președintele Federației Ruse a semnat decretul pentru recunoașterea independenței republicilor autoproclamate Donețk și Lugansk. Tonul folosit de diplomații lui Lukașenko in comunicatul oficial este unul umil: „Cu respect…

- O tabara pentru refugiați din Ucraina va fi in județul Suceava, a anunțat prefectul județului, Alexandru Moldovan. Aici vor fi primiți civili care s-ar pune la adapost de razboiul din Ucraina. Romania are o frontiera terestra de 600 de kilometri cu Ucraina. La granița Ucrainei ar putea sosi civili ucraineni…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. ‘Tinand cont de cresterea numarului de persoane care sosesc, consideram…