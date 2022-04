13 persoane reținute, după ce o femeie a reclamat că a fost violată și bătută ore în șir Polițiștii au reținut 13 persoane ca urmare a unei sesizari privind savarșirea infracțiunii de viol, lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, in care o femeie reclama ca a fost agresata sexual și lovita pe parcursul mai multor ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

