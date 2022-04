Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04 aprilie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Bacau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, au desfașurat o perchezitie domiciliara, la imobilul unor persoane banuite de comiterea infractiunii de proxenetism. …

- Polițiștii au facut șase percheziții domiciliare in Capitala și in județul Calarași intr-un dosar in care se fac cercetari pentru șantaj și violare de domiciliu. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au facut marți 6 percheziții domiciliare in București și in județul Calarași și au pus in aplicare…

- ncident extrem de grav provocat in trafic. Acesta a lovit o alta mașina, iar dupa accident a parasit locul, insoțit de o femeie și o tanara, pe care se pare ca le-a luat ostatice, sub amenințarea briceagului. In data de 5 februarie, polițiști din cadrul Secției 24, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Polițiștii mureșeni au pus in executare, ieri, 24 de mandate de percheziție domiciliara, in județul Mureș, precum și 44 de ordonanțe de ridicare de inscrisuri, in 13 județe și in municipiul București, la persoane banuite de inșelaciune. Din cercetari a reieșit ca reprezentanții unor societați din județul…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov, I.P.J. Calarași, I.P.J. Neamț, I.P.J. Prahova și I.P.J. Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, pun in…

- Acțiune de amploare a polițiștilor ialomițeni pe raza județelor Ialomița și Calarași. In dimineața zilei de marți, 18 ianuarie 2022, oamenii legii au descins la 19 adrese, cu scopul de a destructura o rețea infracționala specializata in furturi din depozitele marilor magazine, aflate pe raza județului…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala și complicitate la evaziune fiscala. Din cercetari s-a stabilit…