13 persoane, la spital după ce un microbuz şi o autoutilitară s-au ciocnit, într-o intersecţie din Alexandria Treisprezece persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat. ”Astazi de dimineata, la ora 04.02, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta s-a anuntat producerea unui accident […] The post 13 persoane, la spital dupa ce un microbuz si o autoutilitara s-au ciocnit, intr-o intersectie din Alexandria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

