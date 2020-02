Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre opt cetateni romani si cinci chinezi care s-au prezentat la medic dupa revenirea din China pentru a fi testati. Acestia nu prezinta simptomele coronavirusului, dar autoritatile sanitare le-au impus izolarea la domiciliu.

- Medicii epidemiologi din cadrul Directiei de Sanatate Publica Buzau monitorizeaza cinci persoane din judet intoarse recent din China, acestea fiind izolate voluntar la domiciliu. Zeci de chinezi de la o...

- Este alerta in Tulcea, dupa ce trei barbati s-au intors recent din China. Cele trei persoane au fost izolate voluntar la domiciliu. Conform sefei Directiei de Sanatate Publica, Mihaela Nicolau, cei trei barbati s-au intors in urma cu cateva zile din regiunea chineza in care evolueaza rapid coronaviusul.

- Studenții Universitații Transilvania din Brașov au ajuns, in aceasta dimineața, la ora 11.20, pe Aeroportul Otopeni. Aceștia veneau din China, de la un schimb de experiența. Alți 9 studenți, tot din Brașov, vor ajunge din China pe data de 3 februarie. In momentul de fața, conform procedurilor, studenții…

- Membrii Ansamblului folcloric „Plai de dor” din Mioveni au sosit astazi in țara, dupa un turneu ratat in China, din cauza coronavirusului ucigas. Șefa Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, Sorina Honțaru, anunța masuri speciale pentru cei 25 de membri ai delegației din Mioveni, care s-au aflat…