13 persoane au fost izolate, in Galati, din cauza coronavirusului

- 13 persoane care au ajuns la Galați venind din China au fost plasate in carantina la domiciliu. Este vorba despre opt romani și cinci chinezi.Cele 13 persoane trebuie sa stea izolate in propriile case timp de doua saptamani, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului. Acestea…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Prognozele referitoare la cresterea economiei mondiale vor fi revizuite, in jos, din cauza epidemiei de coronavirus, a avertizat marti presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, care a atras atentia in special asupra impactului epidemiei asupra lanturilor de aprovizionare, transmite AFP.…

- China ia masuri extreme pentru a opri extinderea coronavirusului care pana acum a provocat moartea a 425 de persoane și infectarea a peste 20.000 de oameni.Astfel, autoritațile au decis suspendarea campionatului de fotbal din China pana la o data care va fi anunțata anterior.Mai mult, in situația in…

- Qantas Airways si Air New Zealand au anuntat ca isi vor suspenda cursele directe din Australia spre China continentala de la 9 februarie, drept raspuns la restrictiile de calatorie impuse de unele tari din cauza crizei coronavirusului, scrie Agerpres.

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului.

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr.