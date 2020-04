13 pacienţi noi cu COVID-19 în Neamţ, în ultimele 24 de ore Institutul National de Sanatate Publica (INSP) raporteaza sambata, 25 aprilie, 13 pacienti infectati cu COVID-19 inregistrati in judetul Neamt de la raportarea de vineri, 24 aprilie. De la debutul pandemiei, 428 de nemteni au cazut victime acestei maladii. In judetele apropiate, raportarea INSP este urmatoarea: Bacau 7 cazuri noi (136-143), Botosani 3 (407-410), Harghita zero cazuri noi (19-19), Iasi 9 (207-216), Suceava 22 (2.477-2.499) si Vaslui 19 (69-88). “Pana astazi, 25 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

