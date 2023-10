Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au murit duminica dimineata intr un incendiu declansat intr o discoteca din orasul Murcia, in sud estul Spaniei, un bilant asteptat sa creasca si mai mult in timp ce echipele de interventie cauta in continuare sub daramaturi, transmite AFP citat de Agerpres.roIncendiul, declansat…

- Sute de magazine au fost distruse intr-un incendiu izbucnit intr-o piața din BangladeshUn incendiu uriaș a distrus sute de magazine intr-o piața din capitala Bangladeshului, Dhaka. Flacarile au izbucnit joi dimineața, dar nu s-au inregistrat victime, deoarece magazinele nu erau deschise, conform…

- Un incendiu a izbucnit, azi dimineata, la un tren de calatori cu doua vagoane care circula pe ruta- Arad-Oradea, in judetul Bihor. Cei aproximativ 20 de pasageri au iesit singuri din vagoane, fara a exista persoane ranite. ”Pompierii militari oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- FOTO Langa noi: Mașina distrusa de flacari pe o strada din Suceava. Flacarile au afectat alte patru mașini aflate in zona Un incendiu a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la un autoturism aflat pe o strada din Suceava. O persoana a fost dusa la spital, alte patru mașini aflate in zona au fost…