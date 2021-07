Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna cu petrol care s-a rasturnat in vestul Kenyei a explodat in timp ce localnicii scoteau combustibilul din ea. Cel puțin 13 persoane a murit in urma deflagrației, a precizat poliția locala, citata de ABC News . Locuitorii din zona au inceput sa sustraga combustibilul din cisterna, imediat dupa…

- „Fac orele in jurul unor copaci: au copacul de matematica, au copacul de limba engleza”, spune Veronica Pintilie, sau Mwende, dupa numele ei in dialectul swahili.Cand pandemia ne punea tuturor viața in stand by, Veronica Pintilie, o romanca stabilita in Statele Unite ale Americii, lua o decizie cruciala.…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara, la iesire din A3 spre Gherghita. O cisterna incarcata cu 17 tone benzina și 14 tone motorina s-a rasturnat pe o parte și prezinta scurgeri de combustibil pe la gura de incarcare. Șoferul este ranit ușor. La fata locului au fost mobilizate 2 autospeciale…

- Doua persoane au murit in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu copii si un autoturism. Mai multii copii au fost raniti și transportați la spital, relateaza News.ro.„Pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in apropierea localitatii Aninoasa, judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre…

- Cisterna care s-a rasturnat, joi seara, la iesirea din localitatea Baraganu din judetul Braila a explodat. Din fericire șoferul a reușit sa iasa la timp din cabina si nimeni nu a fost ranit. De asemenea, incendiul s-a manifestat cu degajari mari de fum, dar fumul nu a ajuns in zonele de case, nefiind…

- Din fericire, nu sunt victime. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de la Garda de Intervenție Insuraței și de la Punctul de lucru Dudești. Traficul rutier este deviat de catre polițiști pe DN 21 si DE 584.

- O cisterna incarcata cu motorina și un autoturism s-au ciocnit violent, marți, pe DN 24A Barlad-Huși, in apropierea comunei Zorleni, din județul Vaslui. Cisterna s-a rasturnat pe carosabil. In varsta de 18 ani, șoferița autoturismului a ramas incarcerata. Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit,…

- Accident pe șoseaua Chișinau-Orhei. Un camion s-a rasturnat intr-un șanț in apropiere de Peresecina.Cel mai probabil accidetul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile.La fața locului a intervenit un echipaj al poliției.Revenim cu detalii.