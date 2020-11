Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe (FDI) pe plan global au scazut cu 49% in primul semestru din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, si se prevede un declin de pana la 40% anul acesta, pe fondul temerilor privind o recesiune profunda, se arata intr-un raport publicat marti de Conferinta Natiunilor…

- Accidentul ingrozitor s-a produs in Gheraiești. Conform primelor informații, victimele s-au angajat in traversarea caii ferate. Una dintre ele, femeia mai in varsta, a cazut chiar intre linii, iar cealalta a incercat sa o ajute sa se ridice. Din pacate, a fost prea tarziu, iar trenul le-a lovit pe…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor…

- ​Președintele Trump spune ca va da unda verde pentru un proiect feroviar de mari dimensiuni ce va lega statul american Alaska de provincia canadiana Alberta, un traseu de 2.570 km. Noua cale ferata va fi destinata transportului de marfa, dar ar putea sa circule pe ea și trenuri de calatori.Calea…

- COMUNICAT DE PRESA Politia damboviteana va informeaza: In perioada … Post-ul GAEȘTI: Din 29 septembrie, circulație inchisa pe pasarela peste calea ferata. Rutele ocolitoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Giganții americani s-ar putea retrage din China și invers, din cauza tensiunilor dintre cele mai mari economii ale lumii. Fluxurile de investitii s-au prabușit Fluxurile de investitii intre SUA si China au scazut in primul semestru din 2020 la cel mai redus nivel din ultimii noua ani, transmite Reuters.…

- Toamna incepe cu majorari de pensii și alocații. De azi, punctul de pensie crește cu 14%, iar alocațiile cu 20%. Impactul bugetar al acestor creșteri este de 13 miliarde de lei, tot atat cat au fost și investițiile statutului pe primele șapte luni, a explicat la Digi24 analistul Iancu Guda.

- Investitiile la Bursa de Valori Bucuresti au fost de 6,6 miliarde de lei in prima jumatate a acestui an, iar in prezent sunt cotate la bursa 370 de companii, a declarat, joi, Radu Hanga, presedintele BVB, la debutul sedintei de tranzactionare a titlurilor de stat pentru populatie Fidelis. "Evolutia…