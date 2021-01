Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, treisprezece cetateni straini, printre care si minori, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport conduse de un cetatean roman, un bulgar si un ceh, potrivit news.ro. Astfel,…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Nadlac, judetul Arad, au depistat in urma actiunilor derulate in zona de competenta, noua cetateni din Afganistan si Maroc, care, folosind diferite metode, au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Polițiștii de frontiera din Varșand, județul Arad, au prins noua cetațeni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși intr-un TIR care transporta textile. Potrivit unui...

- Polițiștii de frontiera din Varșand, județul Arad, au prins noua cetațeni din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși intr-un TIR care transporta textile. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, la punctul de trecere Varșand s-a prezentat vineri seara un cetatean…

- Polițiștii de frontiera din Satu Mare au prins cinci tineri din Afganistan, care incercau sa treaca ilegal granița pentru a ajunge in Germania. Polițiștii din Satu Mare au prins, duminica seara, in localitatea Petea, cinci cetațeni straini, care nu iși justificau prezența in zona de frontiera,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit, in ultimele 24 de ore, 33 de migranti din Siria, Irak si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal granita, 28 fiind gasiti inghesuiti intr-un microbuz, iar alti cinci pe camp.