- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, treisprezece cetateni straini, printre care si minori, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport conduse de un cetatean roman, un bulgar si un ceh.

- Sapte cetateni din Afganistan, ascunsi intr-un ansamblu rutier incarcat cu baxuri de bere, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 22.12.2020, in jurul orei 06.50,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat noua cetateni din Afganistan, printre care un minor, solicitanti de azil in Romania, ascunsi intr-un automarfar, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. "In data de 11.12.2020, in jurul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat unsprezece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu role de plastic, respectiv radiatoare. In data…

- Doi tineri din Afganistan, ascunsi intr-un camion incarcat cu amidon de porumb, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 23.11.2020, in jurul orei 12.00, la Punctul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial, respectiv produse din…

- O familie formata din cinci persoane s-a prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II cu documente de identitate neoficiale, din care reiese ca sunt „traci”, precum si cu o masina radiata din circulatie. Un barbat a fost imobilizat de politistii de frontiera ungari, pentru ca a devenit…