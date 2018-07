13 joburi pe care le poţi avea în timp ce călătoreşti în jurul lumii Sa iesi din zona de confort este, probabil, una dintre expresiile pe care le auzi deseori, iar calatoriile, printre primele experiente recomandate. Pentru 32% dintre calatori la nivel global, calatoriile sunt prima optiune cand vine vorba de cheltuit bani, conform datelor motorului de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro. Acestea nu inseamna, insa, doar experiente pe care le traiesti cheltuind bani. Ele sunt, in acelasi timp, o oportunitate de a contribui cu abilitatile si cunostintele tale la un context nou si de a fi platit pentru asta. Pentru cei care se intreaba cum este posibil am… Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa iesi din zona de confort este, probabil, una dintre expresiile pe care le auzi deseori, iar calatoriile, printre primele experiente recomandate. Pentru 32% dintre calatori la nivel global, calatoriile sunt prima optiune cand vine vorba de cheltuit bani, conform datelor motorului de cautare…

- Daca sunteti interesati sa aflati lucruri interesante despre cultura, traditiile, mancarea si dansurile specifice din tarile din care provin cei 80 de studenti internationali care invata la universitatea galateana, o puteti face la Global Village, cea mai intense competitie multiculturala din 2018.

- Corina Caragea continua periplul ei prin lumea larga in cautarea frumuseților feminine autentice, iar urmatoarea destinație e Republica Dominicana. Urmați-o in calatoria ei inițiatica in acest loc mirific, care are o insemnatate aparte pentru prezentatoarea Știrilor sportive de la PRO TV.

- Frumusețea este relativa, iar oamenii de pe intreg globul au moduri diferite de a o defini. Corina Caragea și-a propus sa descopere frumusețea feminina la ea acasa, motiv pentru care a pornit intr-o calatorie in jurul lumii in cautarea femeilor și a obiceiurilor lor de frumusețe.

- Un australian si o tanara britanica au murit dupa ce au incercat sa iși faca un selfie pe marginea unei faleze. Cei doi turisti s-au dezechilibrat si au cazut de pe un perete inalt de 30 de metri.

- Alaturi de Corina Caragea vom face un scurt inconjur al lumii si vom saluta cele mai frumoase civilizații ale planetei, in calatorii in care vorbim despre dragoste, relaxare și zambete de oameni simpli. Dupa ce frumoasa prezentatoare TV ne va povesti minunatele ei experiențe de prin lume, ne oprim in…

- Un brașovean calatorește in jurul lumii pentru a-i gasi și promova pe oamenii cu realizari semnificative. Simion Hurghiș s-a remarcat pana acum prin tot felul de idei inovatoare. Iar prin actualul proiect a vizitat deja 40 de tari, strabatand pe motocicleta 80.000 de kilometri in jurul lumii.…

- Un spectacol fastuos, care amintesc in nuanțe vesele paradele marețelor circuri de odinioara: clovni, jongleri, acrobați, efecte speciale și roboți vor lua publicul prin surprindere! Read More...