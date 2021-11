Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera au gasit sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Banloc, judetul Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii…

- Polițiștii de frontiera au gasit, sambata seara, in timpul unei percheziții facute la domiciliul unei femei din Timis, 16 cetațeni straini ascunși in garaj. Anterior, femeia fusese prinsa la volanul unei mașini cu care transporta opt indieni. Potrivit Poliției de Frontiera, polițiștii din Timiș au observat,…

- Flagrant in apropierea Garii de Nord din Timișoara, realizat, ieri, de polițiștii de frontiera – opt migranți au fost prinși in momentul in care erau debarcați de calauze dintr-un BMW X5. Investigatorii monitorizau de mai mult timp mișcarile timișorencei care este considerata a fi in topul transportatorilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat patru cetateni afgani, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar inmatriculat in Romania, incarcat cu materiale plastice.

- Opt cetațeni din Egipt și Siria au fost scoși de polițiștii de frontiera din Mehedinți din Dunare, in timp ce incecau sa intre ilegal in Romania. Polițiștii de frontiera din Porțile de Fier II, județul Mehedinți, au observat marți o barca pneumatica cu opt persoane, care se indrepta din Serbia…

- CARAȘ-SEVERIN – Cele zece persoane și calauza acestora au fost depistate la frontiera cu Serbia! In data de 24 septembrie, in jurul orei 6.50, politistii de frontiera din Moravita au oprit, intre localitatile Moravita si Denta, un autovehicul, inmatriculat in Romania, condus de un barbat, cetațean roman…

- Politistii de frontiera din Timiș au depistat un cetatean roman care a adapostit douazeci si patru cetateni din India in incercarea lor de a trece ilegal frontiera spre vestul Europei, arata un comunicat al instituției.