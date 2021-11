Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara a obținut prima victorie in Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2021/22. Formația din Banat a invins pe Dinamo București in deplasare, scor 87-83, dupa prelungiri, intr-un meci din cadrul etapei a 3-a. Violeții mai au un eșec la un singur punct, etapa trecuta cu Piteștiul, in timp…

- Deoarece rata de incidența a imbolnavirii cu virusul SARS-CoV-2 a trecut de trei cazuri la mia de locuitori, in conformitate cu reglementarile prevazute prin art. 4 al H.G. 990/17.09.2021, spectatorii care și-au achiziționat bilete la spectacolele Teatrului Național din Timișoara trebuie sa știe ca…

- Adriana Balaj, profesoara de istorie la Scoala Gimnaziala nr. 1 si Scoala Gimnaziala Babel din Timisoara, a fost premiata pentru performanțe deosebite in educație la Gala MERITO. Adriana Balaj este unul dintre cei 12 premianți ai Galei MERITO, eveniment care recunoaște meritele dascalilor ce contribuie…

- Consilierii locali din doua administrații, Robu și Fritz, au avut nevoie de ani de zile ca sa iși dea seama ca in fosta redacție a ziarului Timișoara, de pe strada Brediceanu, astazi o cladire proprietate a STPT parasita, nu e rentabil sa se faca o creșa. Soluția propusa a fost demolarea și ridicarea…

- La final de august se da startul uneia dintre cele mai importante competiții sportive de ciclism din țara noastra: Turul Romaniei (ediția 54). Anul acesta se aliniaza la start 16 echipe din zece țari: Italia, SUA, Germania, Polonia, Kazakhstan, Cehia, Serbia, Kuwait, Slovacia și Romania, printre care…

- A fost o noapte plina pentru agenții din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, care au desfașurat timp de opt ore o razie in Timișoara. Vizați au fost șoferii care incalca normele rutiere, precum și cei care nu poarta masca de protecție in spații inchise. In acest sens, au fost legitimate 180 de…

- Consiliul Județean Timiș asigura ca in aceasta perioada se realizeaza ultimele lucrari majore pe șantierul de extindere la patru benzi a drumului județean 592, porțiunea Timișoara – Moșnița Noua. In urmatoarea luna, pana pe 1 octombrie, se va interveni la unul dintre podețe, pe benzile de interior,…

- In perioada 3-5 septembrie, la Aerodromul „Cioca” de langa Timișoara, va avea loc cel mai mare festival dedicat familiei, Timeless 4ALL. Unul dintre artiștii care ține line-up-ul primei ediții a festivalului este renumitul magician, Lorenzo-Cristian. El vine in fața publicului cu un show magic dar și…