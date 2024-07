13 comune înscrise la startul celei de-a XIII-a ediții a Campionatului Munților Apuseni La cea de-a XIII-a ediție a Campionatului Munților Apuseni, in 2024, reprezentantele a 13 comune vor lua startul (la fel ca anul trecut), inaintea stabilirii grupelor formațiile fiind repartizate in 3 urne valorice. Competiția este organizata de AJF Alba in colaborare cu Consiliul Județean Alba. Prima faza a grupelor se disputa in 13/14 iulie, participantele […] The post 13 comune inscrise la startul celei de-a XIII-a ediții a Campionatului Munților Apuseni first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

