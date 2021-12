Stiri pe aceeasi tema

- La concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primariei Municipiului Timișoara, organizat in aceasta perioada, s-au inscris 67 de candidați, pentru 20 de poziții. In urma verificarii eligibilitații dosarelor de concurs, 51 sunt eligibili, iar in data de 23…

- ”Dupa ce 87% dintre candidati au declarat recent ca li s-a intamplat sa mearga la interviuri care pareau promitatoare, dar in urma carora nu au mai primit niciun semn de la recrutor, platforma de recrutare BestJobs a vrut sa descopere si realitatea din cealalta tabara, a celor care ar renunta la un…

- Compania germana emz Hanauer, cu sediul in Nabburg, Bavaria, a anunțat planuri pentru deschiderea unei noi unitați de producție in Reșița, proiect in valoare de circa 5 milioane de euro, anunța Caamera de comerț romano-germana AHK Romania. Investiția va oferi intr-o prima faza intre 50 și 100 de noi…

- Compania germana emz, cu sediul in Nabburg, Bavaria, a decis sa inființeze o noua unitate de producție in Reșița. Proiectul de investiție al companiei bavareze in valoare de circa 5 mil. EUR inseamna pentru oraș intr-o prima faza intre 50 și 100 de noi locuri de munca, respectiv 500 de locuri de munca…

- *** MAGAZIN SALAJEAN angajeaza ASISTENT MANAGER cu 1/2 norma. Cerinte: cunostinte operare PC. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] Relatii la telefon 0260 611364. *** Societate Comerciala cu profil mecanic, confectii metalice angajeaza personal, atat pe plan national…

- Investiție de 30 de milioane de dolari, in Timiș, anunțata la Consiliul Județean de o companie chineza care ofera soluții de controlere electronice inteligente. Oamenii de afaceri și-au propus sa operaționalizeze, pana in primavara anului viitor, in județul nostru, o fabrica de peste 12.000 de mp, cu…

- Investiție de 30 de milioane de dolari, in Timiș, anunțata la Consiliul Județean de o companie chineza care ofera soluții de controlere electronice inteligente. Oamenii de afaceri și-au propus sa operaționalizeze, pana in primavara anului viitor, in județul nostru, o fabrica de peste 12.000 de mp, cu…

- 8.161 de candidați s-au inscris la concurs, pentru cele 412 posturi de ajutor șef de post, prin incadrare directa, din sursa externa.Cei mai mulți candidați s-au inscris in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, respectiv 378 de persoane, pe 15 posturi scoase la concurs.Cei mai mulți candidați…