13 angajați ai ANP au fost infectați cu Covid-19 într-o săptămână In perioada 21.08.2020- 27.08.2020 a.c., au fost inregistrate 13 cazuri noi de infectare cu virusul Sars-CoV-2 in randul personalului sistemului administrației penitenciare, potrivit unui comunicat al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). Conform sursei citate, din totalul cazurilor raportate, doar 38 de polițiști de penitenciare inca urmeaza conduita terapeutica stabilita de specialiștii Ministerului Sanatații, pana la vindecare. Cazurile active nu ridica dificultati pentru asigurarea continuitatii misiunilor. „Unitatile Administratiei Nationale a Penitenciarelor mentin aplicarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

