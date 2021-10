Stiri pe aceeasi tema

- Alte 1078 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Romania, 2-Bulgaria, 2-Germania, 2-SUA, 1-Armenia, 1-Italia, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 7246, dintre care 5.726…

- Alte 1209 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 10 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 4-Italia, 4-Rominia, 1-Norvegia, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 9332, dintre care 6.070 teste Rapid -Antigen. Bilanțul…

- Alte 1018 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 3-Marea Britanie, 2-Belorusia, 2-Turcia, 1-Ucraina, 1-Rominia, 1-Franța, 1-Germania, 1-Italia. Numarul total de teste efectuate…

- Alte 648 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 4-Ucraina, 2-Romania, 1-Bulgaria, 1-Italia. {{551143}}Numarul total de teste efectuate – 5577, dintre care 1.597 teste Rapid -Antigen.…

- Alte 216 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 189 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 2-Marea Britanie, 2-Turcina, 1-Franța, 1-Italia, 1-Ucraina. Numarul total de teste…

- Alte 314 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 265 in rindul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 3-Germania, 2-Italia, 1-Turcia, 1-Franța, 1-Ucraina {{543448}}Numarul total de…

- Alte 159 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 sunt de import: 2-Turcia, 1-Albania, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Italia, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 5.774, dintre care 1.050 – teste Rapid -Antigen. Bilanțul…

- Alte 196 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 12 sunt de import: 3-Italia, 2-Marea Britanie, 2-Rusia, 2-Turcia, 1-Belgia, 1-Germania, 1-Ucraina. Numarul total de teste efectuate – 4.438, dintre care 1.466 – teste Rapid -Antigen.…