1.280 de copii au fost adoptaţi în 2017 Cei mai multi copii adoptati national aveau varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani, iar 703 au fost fete. Doar opt copii cu varsta intre 14 si 17 ani au fost adoptati anul trecut. Dintre copiii adoptati conform procedurii internationale, 14 au fost fete si 19 aveau varsta intre 0 si 6 ani. La 31 decembrie 2017 erau adoptabili (conform unor sentinte definitive) 3.257 de copii (1.447 fete si 1.810 baieti), din care 2.362 inclusi in profilul copiilor greu adoptabili. Cei mai multi - 1.705 copii aveau varsta cuprinsa intre 7 si 13 ani. Numarul copiilor adoptabili aflati in plasament… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

