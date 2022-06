125 de ani de la primele filme documentare realizate în România, la inundațiile de la Galați, din iunie 1897 In aceste zile se implinesc 125 de ani de la primele filme documentare care au fost filmate in Romania. Este vorba de doua filme „de actualitate” realizate la Galați pe 20 iunie 1897. Filmarile la documentarele „Inundațiile de la Galați” și „Exercițiile marinarilor Flotilei de pe Dunare” au fost realizate de fotograful și operatorul roman de origine franceza Paul Menu (1876-1973), care era pasionat de fotografie dar și de invențiile fratilor Louis si Auguste Lumiere, precursorii cinematografiei și inventatorii primului „ aparat de filmat ” si a primului „ aparat de proiectie cinematografica ”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, absolventii clasei a VIII-a sustin examenele de Evaluare Nationala pentru a intra la liceu. Tinerii de clasa a XII-a dau bacalaureatul care le permite inscrierea la universitate. Peste o saptamana are loc prima proba scrisa de la Evaluarea nationala. Pentru elevi este foarte important…

- Blocaj in Marea Neagra spre porturile dunarene Foto: Arhiva Agerpres Autoritatile române nu au gasit înca solutii pentru navele care asteapta în Marea Neagra chiar si doua saptamâni sa intre pe canalul Sulina si sa ajunga astfel în porturile dunarene pentru a încarca…

- Dunarea - coridor strategic de transport ptr Romania si intreaga Europa Foto: navrom.ro/grupul_bac. Dunarea devine acum un coridor strategic de transport pentru România si întreaga Europa, mai ales în contextul razboiului din Ucraina, când trebuie transportate volume mari…

- Primarul municipiului Piatra-Neamț, Andrei Carabelea, a efectuat la inceputul acestei saptamani o vizita de lucru la București, in cadrul careia a participat la mai multe intalniri cu reprezentanți ai Guvernului pe teme de interes major pentru orașul Piatra-Neamț. Discuțiile purtate cu Primul Ministru…

- „Zece Mai va fi de-a pururi Sfanta zi, caci ea ne-a dat Domn puternic țarii noastre Libertate și regat”. Poezia „Zece Mai” de V. Alecsandri E ziua regelui! Cu aceasta zi a inceput povestea numita monarhia in Romania (1866 – 1947). Apropo, va mai amintiți de mam’mare, mamițica și tanti Mița, care il…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri o discuție telefonica cu omologul bulgar, Rumen Radev, despre situația „extrem de ingrijoratoare” din Ucraina și Marea Neagra in materie de securitate. „Romania și Bulgaria vor continua sa iși coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar consistent…

- Violeta Stoica Unul dintre piloții de excepție ai acrobației aeriene din Romania, Dan Ștefanescu (55 de ani), s-a prabușit in apropiere de Strejnicu, sambata dupa-amiaza, cu avionul sau de mici dimensiuni Suhoi 31, in timpul unui zbor de antrenament. Decesul lui Dan Ștefanescu a indoliat lumea aviației…

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a participat vineri, 18 martie, la simpozionul in formatul Team Romania, cu tema „Razboiul din Ucraina – securitatea și reziliența Romaniei”, eveniment organizat la Institutul Aspen Romania, in parteneriat cu biroul „German Marshall Fund of the United States”…